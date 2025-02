Hamas praat pas als Israël conform bestand gevangenen vrijlaat

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Hamas voert geen gesprekken meer met Israël via bemiddelaars over een permanent staakt-het-vuren totdat Israël de 620 Palestijnse gevangenen vrijlaat die het krachtens het bestand zaterdag had moeten vrijlaten. Dat zei de hoge Hamas-functionaris Mahmoud Mardawi.

Eerder zondag liet Israël weten de Palestijnse gevangenen pas vrij te laten als het garanties krijgt dat Hamas stopt met wat Israël "vernederende" overdrachten van gijzelaars noemt. Ook kwam Israël met een nieuwe voorwaarde, namelijk dat de Palestijnen pas vrijkomen als de vrijlating van de volgende groep Israëlische gijzelaars is veiliggesteld.