Hamas roept op tot druk op Israël voor einde blokkade

CAÏRO (ANP/AFP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft opgeroepen druk uit te oefenen op Israël om de complete blokkade van de Gazastrook te stoppen. Israël laat al sinds 2 maart geen hulpgoederen meer toe. Internationale organisaties inclusief de VN hadden al alarm geslagen omdat er nauwelijks nog voedsel, brandstof en medicijnen zijn.

"De internationale gemeenschap heeft de verplichting onmiddellijk in te grijpen en druk uit te oefenen om de onterechte blokkade van ons volk te beëindigen", aldus de voornaamste onderhandelaar van de beweging, Khalil al-Hayya.

In de Gazastrook wonen volgens de VN ongeveer 2,4 miljoen mensen. De strook is al sinds 2007 vrijwel afgesloten en is de grootste gevangenis ter wereld genoemd. De Gazastrook heeft een oppervlakte van 365 vierkante kilometer en is daarmee een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. De Israëlische troepen hebben recent volgens defensieminister Israel Katz zeker 30 procent ingenomen voor bufferzones en hebben daar de Palestijnen verjaagd.