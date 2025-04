Handelsoorlog gaat economie en staatskas niet helpen, zegt Heinen

DEN HAAG (ANP) - De handelsoorlog met de Verenigde Staten gaat de economie en overheidsfinanciën niet ten goede komen, waarschuwt minister Eelco Heinen (Financiën). "Daarom roep ik ook elke keer op tot behoedzaamheid", aldus de VVD-bewindsman na afloop van de ministerraad.

Nederland is als kleine en open economie extra kwetsbaar voor grote schokken in de wereldhandel, zei Heinen. En crises als de coronapandemie hebben in het verleden al bewezen dat het goed is een financiële buffer aan te houden. "Als die klap komt, dan ben je heel blij dat je diepe zakken hebt om mensen ook te helpen."

De veranderde geopolitieke situatie zal dan ook gevolgen hebben voor de onderhandelingen over de voorjaarsnota, waarover Heinen volgende week in overleg gaat met de coalitiepartijen. Heinen ziet er een "extra reden" in om zuinig te zijn.