Van der Poel denkt tijdens Ronde van Vlaanderen niet aan record

OUDENAARDE (ANP) - Mathieu van der Poel is niet bezig met het record van de meeste zeges in de Ronde van Vlaanderen. De 30-jarige kopman van Alpecin-Deceuninck die al drie keer eerder zegevierde in de Vlaamse klassieker, wil 'gewoon' winnen. "Als me dat lukt, dan komt het record vanzelf. Begrijp me niet verkeerd, dat zou ongelofelijk speciaal zijn, maar het is niet iets waar ik aan denk tijdens de wedstrijd."

Van der Poel was al de beste in de Ronde van Vlaanderen in 2020, 2022 en afgelopen jaar. Hij is samen met wereldkampioen Tadej Pogacar topfavoriet voor zondag, al maakte de Deen Mads Pedersen met een lange solo in Gent-Wevelgem ook indruk. "Wat nu komt, is helemaal anders dan vorige koersen. Op basis van recente resultaten kun je denk ik nog steeds zeggen dat Tadej en ik er net iets bovenuit steken. Maar ik houd altijd rekening met meerdere renners."

De Nederlander deelt het record van drie zeges nu met zes andere renners onder wie Tom Boonen en Fabian Cancellara.