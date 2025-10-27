ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Harde aanvaring tussen Wilders en Timmermans over AI-plaatjes

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 19:29
anp271025175 1
ROTTERDAM (ANP) - PVV-leider Geert Wilders en Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA hebben tijdens het verkiezingsdebat van EenVandaag een harde aanvaring gehad toen het ging over AI-plaatjes die zijn gemaakt door twee PVV-Kamerleden. Wilders had de excuses die hij daarvoor heeft aangeboden moeten richten aan alle slachtoffers, vindt Timmermans.
Het gaat om plaatjes op een Facebookpagina die door de Kamerleden werd beheerd. Op een daarvan was bijvoorbeeld te zien hoe Timmermans geboeid werd afgevoerd door politieagenten.
De linkse politicus mist de excuses "voor alle andere Nederlanders die van het haatfabriekje doelwit waren" en noemde daarbij minderheden en vluchtelingen als voorbeelden. Bovendien vindt Timmermans dat de twee PVV-Kamerleden die hierbij betrokken waren van de lijst moeten. Op dat herhaalde verzoek ging Wilders maandag niet in.
Wilders reageerde met het verwijt dat Timmermans geen excuses had aangeboden voor posters met de tekst "Zij kozen voor genocide". Hierop was onder anderen Wilders te zien. Die posters kwamen van The Rights Forum. Daarvoor zitten Hedy d'Ancona en Jan Pronk in de raad van advies. Beiden staan ook op de lijst van GroenLinks-PvdA op een onverkiesbare plek.
loading

POPULAIR NIEUWS

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

gandr-collage (23)

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

shutterstock_1653641029

Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

anp271025058 1

Onderzoek: Nederland heeft veel meer arbeidsmigranten dan gedacht

Loading