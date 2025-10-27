Harde aanvaring tussen Wilders en Timmermans over AI-plaatjes

ROTTERDAM (ANP) - PVV-leider Geert Wilders en Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA hebben tijdens het verkiezingsdebat van EenVandaag een harde aanvaring gehad toen het ging over AI-plaatjes die zijn gemaakt door twee PVV-Kamerleden. Wilders had de excuses die hij daarvoor heeft aangeboden moeten richten aan alle slachtoffers, vindt Timmermans.

Het gaat om plaatjes op een Facebookpagina die door de Kamerleden werd beheerd. Op een daarvan was bijvoorbeeld te zien hoe Timmermans geboeid werd afgevoerd door politieagenten.

De linkse politicus mist de excuses "voor alle andere Nederlanders die van het haatfabriekje doelwit waren" en noemde daarbij minderheden en vluchtelingen als voorbeelden. Bovendien vindt Timmermans dat de twee PVV-Kamerleden die hierbij betrokken waren van de lijst moeten. Op dat herhaalde verzoek ging Wilders maandag niet in.

Wilders reageerde met het verwijt dat Timmermans geen excuses had aangeboden voor posters met de tekst "Zij kozen voor genocide". Hierop was onder anderen Wilders te zien. Die posters kwamen van The Rights Forum. Daarvoor zitten Hedy d'Ancona en Jan Pronk in de raad van advies. Beiden staan ook op de lijst van GroenLinks-PvdA op een onverkiesbare plek.