Rechter Amsterdam doet dinsdag uitspraak over bezwaarverzoek Meta

door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 19:27
AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam doet dinsdag uitspraak over het verzoek van Meta om meer tijd te krijgen voor het aanpassen van Instagram en Facebook. Dit meldt algemeen directeur Evelyn Austin van Bits of Freedom (BoF). De organisatie die zich inzet voor burgerrechten en privacy had in eerste instantie de zaak aangespannen tegen het Amerikaanse techbedrijf.
BoF eiste dat gebruikers meer controle krijgen over de informatie die ze te zien krijgen en stelde dat Meta Europese regels overtreedt. De rechtbank oordeelde begin oktober dat Meta de keuze voor een tijdlijn op de twee platforms makkelijker moet maken, waarbij het bedrijf binnen twee weken aanpassingen aan zijn platforms moest doen.
Het techbedrijf ging in hoger beroep en heeft bovendien bezwaar gemaakt tegen het feit dat het vonnis direct moest worden uitgevoerd, omdat dat technisch en praktisch gezien niet haalbaar zou zijn. Maandag diende hierover een zitting bij het hof.
In gesprek
Advocaten van beide partijen zijn met elkaar in gesprek gegaan. Austin laat weten dat ze er echter niet zijn uitgekomen. BoF en Meta kunnen het volgens haar niet eens worden over belangrijke punten. "Meta geeft aan meer tijd nodig te hebben om wijzigingen te implementeren. We willen dat ze onderbouwen waarom ze meer tijd nodig hebben, maar dat levert Meta niet", zegt ze.
Dat Meta de rechter vraagt om uitstel van het aanpassen van zijn platforms, is volgens beleidsadviseur Rejo Zenger van BoF een vertragingstactiek. Volgens Zenger beweren experts dat de aanpassingen wel binnen twee weken gedaan kunnen worden. BoF baseert zich naar eigen zeggen onder meer op verklaringen van mensen die bij Meta hebben gewerkt.
