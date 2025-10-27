Mannen plegen veel vaker zelfmoord dan vrouwen

Elk jaar sterven in Nederland zo’n vijf mensen per dag door zelfdoding. Wat opvallend is: mannen zijn ruim twee keer zo vaak slachtoffer als vrouwen. In 2023 overleden volgens 113 Zelfmoordpreventie liefst 1.303 mannen door zelfdoding, tegen 559 vrouwen. Dat verschil is al decennia aanwezig en zelfs groeiend. In vrijwel alle leeftijdsgroepen kiezen mannen vaker voor de dood dan vrouwen, maar de piek ligt bij mannen van middelbare leeftijd. Cijfers van het CBS bevestigen deze trend door de jaren heen.

Waarom is dit verschil zo groot? Een deel van de verklaring ligt in het zoeken van hulp. Mannen schromen vaker om met psychische klachten naar de huisarts te gaan of contact te zoeken met hulpdiensten als 113. Volgens experts hoort bij “mannelijkheid” vaak het idee dat je je problemen zelf moet oplossen. Dit belemmert het open praten over mentale problemen, waardoor mannen vaker geïsoleerd raken en niet tijdig hulp krijgen.

Risicofactoren zijn verder: alleenwonend zijn, een laag inkomen en een uitkering hebben. Vooral bij een combinatie van deze factoren stijgt het risico aanzienlijk. Daarnaast kiezen mannen vaker voor fatale methoden, waardoor hun pogingen vaker slagen dan bij vrouwen. Depressie is bij beide geslachten vaak de aanleiding, maar vrouwen blijken vaker te overleven of hulp in te schakelen.