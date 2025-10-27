ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mannen plegen veel vaker zelfmoord dan vrouwen

Samenleving
door Peter Janssen
maandag, 27 oktober 2025 om 19:31
shutterstock_2650303575
Elk jaar sterven in Nederland zo’n vijf mensen per dag door zelfdoding. Wat opvallend is: mannen zijn ruim twee keer zo vaak slachtoffer als vrouwen. In 2023 overleden volgens 113 Zelfmoordpreventie liefst 1.303 mannen door zelfdoding, tegen 559 vrouwen. Dat verschil is al decennia aanwezig en zelfs groeiend. In vrijwel alle leeftijdsgroepen kiezen mannen vaker voor de dood dan vrouwen, maar de piek ligt bij mannen van middelbare leeftijd. Cijfers van het CBS bevestigen deze trend door de jaren heen.
Waarom is dit verschil zo groot? Een deel van de verklaring ligt in het zoeken van hulp. Mannen schromen vaker om met psychische klachten naar de huisarts te gaan of contact te zoeken met hulpdiensten als 113. Volgens experts hoort bij “mannelijkheid” vaak het idee dat je je problemen zelf moet oplossen. Dit belemmert het open praten over mentale problemen, waardoor mannen vaker geïsoleerd raken en niet tijdig hulp krijgen.
6d857dc8
Risicofactoren zijn verder: alleenwonend zijn, een laag inkomen en een uitkering hebben. Vooral bij een combinatie van deze factoren stijgt het risico aanzienlijk. Daarnaast kiezen mannen vaker voor fatale methoden, waardoor hun pogingen vaker slagen dan bij vrouwen. Depressie is bij beide geslachten vaak de aanleiding, maar vrouwen blijken vaker te overleven of hulp in te schakelen.
  • Hulp nodig? Chat anoniem via www.113.nl of bel 113.

Lees ook

Ervaren Britse skydiver Jade Damarell (32) springt haar dood tegemoet uit liefdesverdrietErvaren Britse skydiver Jade Damarell (32) springt haar dood tegemoet uit liefdesverdriet
Huisartsen zien vaker suïcidale jongeren in hun praktijk, dit zijn de cijfersHuisartsen zien vaker suïcidale jongeren in hun praktijk, dit zijn de cijfers
Extreem veel zelfmoorden op eilanden in Grote OceaanExtreem veel zelfmoorden op eilanden in Grote Oceaan
loading

POPULAIR NIEUWS

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

gandr-collage (23)

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

shutterstock_1653641029

Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

anp271025058 1

Onderzoek: Nederland heeft veel meer arbeidsmigranten dan gedacht

Loading