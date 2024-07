Harris heeft genoeg steun van gedelegeerden voor nominatie

WASHINGTON (ANP) - Vicepresident Kamala Harris heeft maandag genoeg gedelegeerden achter zich geschaard om de Democratische presidentiële nominatie binnen te halen, zegt haar campagneteam aan persbureau Reuters. Daarmee neemt de oud-hoofdaanklager van Californië het zo goed als zeker op tegen Donald Trump in de presidentsverkiezing op 5 november.

Volgens een telling van persbureau Associated Press heeft Harris al de steun van 2214 van circa 4000 gedelegeerden, ruim boven de eenvoudige meerderheid die ze nodig heeft voor de nominatie.

De telling is onofficieel, aldus AP, omdat het Democratische afgevaardigden nog vrij staat om te stemmen op de kandidaat van hun keuze bij een online stemming. Toch hebben de meeste partijkopstukken, onder wie president Joe Biden, Harris al hun steun toegezegd. Ook hebben zich geen uitdagers gemeld voor Harris.

"Het is mijn bedoeling om deze nominatie te verdienen en te winnen", zei Harris maandag tijdens een toespraak in haar campagnehoofdkwartier in Delaware. "Dus in de komende dagen en weken zal ik alles in mijn macht doen om onze Democratische Partij te verenigen, ons land te verenigen en deze verkiezing te winnen."

Nadat Biden zondag zijn herverkiezingscampagne staakte, spraken onder anderen Democratische zwaargewichten Bill Clinton, Gavin Newsom, Pete Buttigieg en Nancy Pelosi hun steun uit voor de 59-jarige Harris. Daarbovenop zamelde ze een recordbedrag van 81 miljoen dollar (74,4 miljoen euro) in binnen 24 uur nadat ze haar kandidatuur bekend maakte.