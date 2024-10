Harris: wil mensen niet beoordelen op wat ze stemmen

JOINT BASE ANDREWS (ANP) - De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris vindt niet dat mensen die op Donald Trump stemmen aangemerkt moeten worden als "afval". Ze reageerde op uitspraken van haar partijgenoot president Joe Biden waarin hij die term leek te gebruiken voor Republikeinen. Harris viel Biden niet openlijk af, maar probeerde er wel afstand van te nemen.

Biden had het in een videobijeenkomst over omstreden uitlatingen van een komiek op een campagnebijeenkomst van Trump: Tony Hinchcliffe noemde Puerto Rico een "eiland van afval". "Het enige afval dat ik daar zie ronddrijven is zijn aanhang", leek Biden te zeggen. Het Witte Huis beweerde dat hij eigenlijk iets anders had gezegd, een zin die in het Engels hetzelfde klinkt. Hij zou bedoeld hebben dat hij alleen het afval "van" Trumps aanhang zag. Dat afval is de Republikeinse retoriek, stelde hij op sociale media.

"Luister, ten eerste heeft hij zijn uitspraken verduidelijkt", zei Harris woensdagochtend (lokale tijd) tegen een aantal journalisten. "Maar laat een ding duidelijk zijn: ik ben het helemaal niet eens met kritiek op mensen op basis van op wie ze stemmen." Ze zei de president te willen zijn van alle Amerikanen, "of ze nu op mij hebben gestemd of niet".