Drie dagen van rouw in Spanje voor slachtoffers noodweer

MADRID (ANP/AFP/RTR) - De Spaanse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd om de slachtoffers van het noodweer in het land te gedenken, maakte minister Ángel Víctor Torres bekend op een persconferentie. Het dodental van de overstromingen en zware regenbuien is inmiddels opgelopen tot zeventig.

Premier Pedro Sánchez heeft koning Felipe gesproken om hem te informeren over de officiële rouwdagen. Vooral de oostelijke regio rond Valencia is zwaar getroffen door het noodweer. Volgens het Spaanse persbureau EFE is er nog een onbekend aantal mensen vermist en is de schade enorm. Op sociale media staan foto's van ondergelopen straten met tientallen auto's die zijn meegesleurd door het water en op elkaar zijn gebotst.

Volgens meteorologen is op sommige plekken in nog geen acht uur ongeveer een jaar aan regen gevallen. Reddingswerkers zijn bezig om mensen in veiligheid te brengen.