Hart voor Den Haag en D66: onderhandelingen definitief geklapt

DEN HAAG (ANP) - De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen Hart voor Den Haag en D66 in het slot gevallen, melden zowel Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos als D66-fractievoorzitter Yousef Assad.

Breekpunt vormden de plannen rond asielopvang in een voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan. Hart voor Den Haag wilde die plannen schrappen en meerdere bestaande locaties sluiten. Deze "extreme eisen" leidden volgens Assad tot een impasse.

De onderhandelingen liepen al een tijd niet goed. Ruim een maand geleden liet De Mos al weten dat de onderhandelingen met D66 waren stilgelegd vanwege grote inhoudelijke verschillen.

De Mos roept de partijleiders Lotte van Basten Batenburg (VVD), Nur Icar (DENK) en Kavish Partiman (CDA) op om snel aan tafel te komen, om te proberen tot een coalitie te komen. Deze vier partijen zouden inhoudelijk veel dichter bij elkaar liggen dan Hart voor Den Haag en D66. De Mos hoopt met hen nog voor het zomerreces tot een akkoord te kunnen komen en vraagt informateur Ahmed Aboutaleb om diens werk in de nieuwe situatie voort te zetten.