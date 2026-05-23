Eerste titel voor Kroatische tennisster Marcinko

door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 16:00
RABAT (ANP/BELGA) - Tennisster Petra Marcinko heeft voor het eerst een titel op het hoogste niveau gewonnen. De 20-jarige Kroatische was in de finale van het WTA-toernooi van Rabat te sterk voor Anjelina Kalinina. Bij een stand van 6-2 3-0 staakte de Oekraïense de strijd met een voetblessure.
Marcinko, die vorig jaar in Rome al wel een challengertoernooi won, is in Rabat als toernooiwinnares de opvolgster van de Australische Maya Joint.
In de eerste ronde van Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs dat maandag begint, neemt Marcinko het op tegen de Duitse Eva Lys.
