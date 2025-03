KRO-NCRV 'verdrietig en aangeslagen' door overlijden Blok

HILVERSUM (ANP) - KRO-NCRV laat weten "verdrietig en aangeslagen" te zijn door het overlijden van Dieuwertje Blok. Maandag werd bekend dat de presentatrice, die haar loopbaan bij de KRO begon, op 67-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van kanker.

"Dieuwertje was een icoon van de Nederlandse televisie en een vertrouwd gezicht in menig woonkamer", zegt de omroep in een verklaring. "Kijkers, van jong tot oud, zullen met warme herinneringen terugkijken op haar belangrijke tv-werk. Wij zijn dankbaar dat Dieuwertje onderdeel was van de KRO-familie, als omroepster en als presentator van onder andere Ontbijt TV en Er is meer tussen hemel en aarde. We wensen haar geliefde partner Peter, haar familie en vrienden veel kracht toe bij dit verlies."

Maandagavond wordt door KRO-NCRV, in samenwerking met Bloks laatste werkgever NTR, een in memoriam uitgezonden op NPO 2. Deze aflevering van het programma Kruispunt werd aanvankelijk in 2022 al uitgezonden, maar is na het nieuws van maandag aangevuld met recent materiaal. Het programma is na Nieuwsuur te zien op NPO 2. Op NPO 1 wordt het in memoriam rond 23.25 uur herhaald en op NPO Start is Kruispunt inmiddels al te streamen.