Harvey Weinstein schuldig bevonden in herbehandeling misbruikzaak

NEW YORK (ANP) - Voormalig filmproducent Harvey Weinstein is woensdag door een jury schuldig bevonden aan seksueel misbruik. Het gaat om een zaak die opnieuw behandeld moest worden nadat zijn veroordeling uit 2020 was teruggedraaid.

De 73-jarige Weinstein werd in 2020 veroordeeld tot 23 jaar cel voor het verkrachten van Jessica Mann in 2013 en het aanranden van voormalig productieassistente Miriam Haley in 2006. In de herbehandeling kwam daar nog een aanklacht bij, namelijk het aanranden van de destijds 16-jarige Kaja Sokola in 2002. De jury achtte de aanranding van Haley bewezen, die van Sokola niet. Over de derde aanklacht is nog geen oordeel bereikt. De beraadslagingen hierover gaan donderdag verder.