VS bereiden evacuatie ambassade in Bagdad voor

BAGDAD (ANP/RTR) - De Amerikaanse ambassade in Irak bereidt een evacuatie van haar ambassadepersoneel voor vanwege verhoogde veiligheidsrisico's, meldden woensdag een Iraakse veiligheidsfunctionaris en een Amerikaanse bron. De evacuatie zou bij voorkeur via commerciële vluchten plaatsvinden, al staat het Amerikaanse leger stand-by om te assisteren.

Volgens persbureau AP bereidde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zich woensdag ook voor om niet-essentiële medewerkers en familieleden van de Amerikaanse ambassades in Bahrein en Koeweit terug te roepen.

De spanningen in de regio lopen op sinds de Iraanse minister van Defensie dreigde met aanvallen op Amerikaanse bases als nucleaire gesprekken mislukken en er een conflict uitbreekt. President Donald Trump liet weten weinig vertrouwen te hebben in een akkoord met Teheran over uraniumverrijking.

Volgens bronnen houdt het Amerikaanse leger rekening met verschillende scenario's, waaronder een versnelde evacuatie als de situatie verslechtert.