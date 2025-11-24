Havenbedrijf North Sea Port scherpt beveiliging aan na dronezwerm

DEN HAAG (ANP) - Het havenbedrijf North Sea Port, verantwoordelijk voor de havens van Terneuzen, Vlissingen en Gent, heeft de beveiliging van de drie locaties aangescherpt. Dit na een dronezwerm van 12 tot 20 drones die vorige week bij de haven van Terneuzen werd gezien.

Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat er extra wordt gemonitord met radars en camera's. Ook zijn spotters in de havens zelf geïnstrueerd om beter op drones te letten tijdens inspectieronden over de haventerreinen. Incidenten worden direct bij de autoriteiten gemeld.

Zeehavens in Nederland zijn alert op dreigingen van ongeïdentificeerde drones. Rotterdam werkt daarbij aan een uitbreiding van detectiemaatregelen, om beter zicht te krijgen op drones. Tot dusver hebben er nog geen incidenten met ongewenste drones plaatsgevonden in de haven van Rotterdam. In Amsterdam heeft het havenbedrijf intern over de dreiging overlegd.