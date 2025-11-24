Lavreysen gekozen tot wielrenner van het jaar

UTRECHT (ANP) - Harrie Lavreysen is uitgeroepen tot wielrenner van het jaar. Dat gebeurde maandag tijdens het Wielergala in Utrecht. De meervoudig wereldkampioen baanwielrennen was zelf niet aanwezig om de bijbehorende Gerrit Schulte Trofee in ontvangst te nemen.

Lavreysen, die dit jaar vier wereldtitels veroverde, was in 2021 ook al eens gekozen tot wielrenner van het jaar. Hij hield ditmaal in de verkiezing de wegrenners Mathieu van der Poel en Thymen Arensman achter zich.

De keuze wordt bepaald door de in de Club 48 verzamelde oud-renners, terwijl ook actieve renners en wielerfans (via de site WielerFlits) hun stem konden uitbrengen. Lavreysen volgt Van der Poel op, die de afgelopen twee jaar de prijs won.