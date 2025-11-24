Autocoureur Mick Schumacher rijdt in 2026 in IndyCar Series

BERLIJN (ANP/DPA) - Mick Schumacher gaat in 2026 racen in de IndyCar Series. De zoon van racelegende Michael Schumacher heeft getekend bij Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), zo heeft het Amerikaanse team maandag bekendgemaakt.

Schumacher reed twee seizoenen (2021 en 2022) in de Formule 1 voor Haas, en was in 2024 en 2025 actief voor Alpine in het WK endurance. De 26-jarige coureur maakte vorige week bekend dat hij vertrekt bij het team.

"Met een achtergrond in zowel de Formule 1 als het langeafstandsracen heb ik de ervaring en kennis waarmee ik mijn bijdrage kan leveren aan deze samenwerking", zei Schumacher via het team. "RLL heeft me extreem goed voorbereid tijdens de testen en ik ben ervan overtuigd dat we samen veel kunnen bereiken."

De Nederlandse autocoureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout komt in 2026 in de IndyCar Series uit voor het team Juncos Hollinger Racing.