ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Havenmeester: Hondius komt rond 10.00 uur aan in haven Rotterdam

Samenleving
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 9:51
anp180526055 1
ROTTERDAM (ANP) - Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting rond 10.00 uur aan in de haven van Rotterdam. Dat zei havenmeester René de Vries vanaf een persboot. Vanaf daar duurt het nog ongeveer twintig minuten naar de afmeerplek.
Het door het hantavirus getroffen schip heeft nog 27 opvarenden aan boord, onder wie 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Voorafgaand aan de aankomst in de haven gaat er een zogenoemde loods het schip op, die assisteert bij het binnenvaren in de haven. Dit is volgens De Vries gebruikelijk bij de aankomst van grote zeeschepen. De loods heeft in overleg met de GGD beschermende kleding aan om mogelijke besmetting met het virus tegen te gaan. "Een wit pak, spatscherm, bril en mondkapje", aldus De Vries.
De opvarenden gaan na aankomst in quarantaine in de haven, waar containers zijn neergezet. Een deel van de bemanning blijft op het schip, dat door een specialistisch bedrijf wordt schoongemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

simply-recipes-never-buy-this-bread-lead-1-b6ef7456bbba4f9d883467eb26a0ac8a

Koop dit brood liever niet

Scherm­afbeelding 2026-05-17 om 07.29.15

Loonstrook 2026 ontleed: waar gaan jouw 1.300 euro inhoudingen écht heen?

220453674_m

Ben jij een slechte luisteraar? Dat komt mogelijk omdat je zo slim bent

189491592_m

7 of 14 eieren per week? Dit hangt af van jouw situatie

Loading