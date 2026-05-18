Schoonmaaksites geven betere informatie abonnement na ingreep ACM

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 9:50
DEN HAAG (ANP) - Meerdere websites voor schoonmaakhulp hebben de informatie op hun sites aangepast nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ze hierop had aangesproken. Het was volgens de waakhond eerder niet duidelijk voor consumenten dat ze een abonnement afsloten voor de dienst, omdat ze niet goed werden geïnformeerd.
Het gaat om ikzoekeenschoonmaakster.nl, dewittewerkster.nl en ikzoekhuishoudelijkehulp.nl. Mensen zouden door de inrichting van de websites onbedoeld een betaald abonnement hebben afgesloten. Ook was onduidelijk wat dat kostte en of mensen recht hadden op bedenktijd. Het bedrijf achter de drie websites, Hulp-in Huis, heeft dit nu wel duidelijk gemaakt, na meldingen bij de ACM.
Bedrijven die via het internet producten of diensten aanbieden, moeten zorgen voor juiste en eerlijke informatie. "Alleen dan kunnen mensen met vertrouwen online de juiste keuzes maken", beargumenteert de waakhond.
