'Heel erg rustig' op stations bij begin NS-staking

UTRECHT (ANP) - Het is dinsdagochtend aan het begin van de NS-staking "heel erg rustig" op grote stations als Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal, meldt een woordvoerder van de NS. Doordat NS-medewerkers in de regio's West en Noord-West staken, rijden er in het hele land geen NS-treinen. Vrijdag was dat ook al het geval.

De woordvoerder ziet wel mensen rondlopen op Rotterdam Centraal. Vanaf dat station gaat onder meer de metro naar Den Haag. Winkels van de NS, zoals Julia's en de Kiosk, blijven tijdens de staking open, bij andere winkels is dat aan de winkeliers zelf.

De vakbonden willen een loonsverhoging van 4 procent, plus 120 euro, om de inflatie bij te benen. NS biedt 2,55 procent en wil niet verder gaan. In 2022 kregen NS-medewerkers er ruim 9 procent bij en in de vorige cao, die 1 maart afliep, ging het om een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent.