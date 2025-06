Aziatische beurzen stijgen licht tijdens overleg VS en China

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De Aziatische aandelenmarkten zijn dinsdag licht gestegen, gesteund door de verwachtingen over de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China. Vertegenwoordigers van de twee grootste economieën ter wereld zijn maandag begonnen aan hun overleg in Londen over een oplossing voor de heffingen op elkaars goederen.

Een regionale aandelenindex steeg met 0,4 procent toen bekend werd dat de Amerikaanse en Chinese functionarissen op dinsdag hun gesprekken zouden hervatten. Hoewel er op de eerste dag van de onderhandelingen geen significante doorbraken werden aangekondigd, klonken Amerikaanse functionarissen optimistisch over de onderhandelingen.

Een belangrijk onderwerp van het overleg zijn de exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen door China. Het land stelde begin april de restricties in vanwege de handelsoorlog. De metalen zijn belangrijk voor veel goederen, zoals auto's.