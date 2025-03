Heel pand uit getroffen blok in Arnhem gehaald

ARNHEM (ANP) - Het pand waar de grote uitslaande brand in de Arnhemse binnenstad het hardst woedde, wordt uit het getroffen blok aan de Jansstraat gehaald. Een aannemersbedrijf heeft volgens een woordvoerder van de brandweer een "gigantische kraan" in stelling gebracht om de sloopwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

"We halen de winkel die het meest heeft gebrand ertussenuit, dat is de winkel SoLow. Op die manier maken we ruimte voor de verdere bluswerkzaamheden", zegt de woordvoerder. De omliggende panden worden eerst gestut voordat de sloop kan beginnen.