Witte Huis: geen besluit over status Oekraïense vluchtelingen

WASHINGTON (ANP) - Het Witte Huis zegt dat geen besluit is genomen over het intrekken van de tijdelijke verblijfsstatus van zo'n 240.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Woordvoerster Karoline Leavitt doet een bericht van persbureau Reuters over de Oekraïners af als "nepnieuws" op basis van anonieme bronnen "die geen idee hebben waar ze het over hebben".

Reuters berichtte eerder dat de regering van Donald Trump mogelijk al in april de verblijfsstatus gaat intrekken van de oorlogsvluchtelingen. Die riskeren dan het land te worden uitgezet. Het persbureau baseerde zich op vier bronnen, onder wie een hoge regeringsfunctionaris. Het besluit zou al zijn genomen voor de aanvaring tussen Trump en de president van Oekraïne afgelopen vrijdag en zou vooral samenhangen met de wens van Trump het immigratiebeleid flink aan te scherpen.