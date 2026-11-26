DEN HAAG (ANP) - Het risico op schijnzelfstandigheid van zzp'ers die bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werken, is een probleem dat gevolgen heeft voor de versterkingsoperatie. Dat schrijft binnenlandminister Pieter Heerma in een Kamerbrief. Hij kan niet zeggen wat de precieze impact op de operatie gaat zijn.

Afgelopen zomer meldde de CDA-bewindsman al dat hij zocht naar een oplossing voor het risico op schijnzelfstandigheid bij zo'n 225 zzp'ers. Inmiddels is voor een groot deel een oplossing gevonden, maar zo'n negentig mensen willen niet via een andere contractvorm voor de NCG werken of hebben nog geen beslissing genomen. Een deel van hen is al vertrokken, maar als de rest dat ook op korte termijn doet "is het effect op de versterking onaanvaardbaar groot omdat dan een fors deel van de projectleiders zou vertrekken", aldus de minister.