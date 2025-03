Hèhè van Paulien Cornelisse met stip bovenaan Bestseller 60

AMSTERDM (ANP) - Paulien Cornelisse is met haar boek Hèhè, het boekenweekessay van dit jaar, met stip op de eerste plaats van De Bestseller 60 binnengekomen deze week. Dat meldt boekenkoepel CPNB.

Twee andere boeken van Cornelisse staan als herintreder in de lijst. Het gaat om Taal voor de leuk, dat in 2019 voor het laatst in de lijst stond. Het boek is terug te vinden op de 32e plaats. Het andere boek van Cornelisse dat opnieuw in de bestsellerlijst staat, is De verwarde cavia - Terug op kantoor. Dat boek staat op de 35e positie.

Gerwin van der Werf, de schrijver van het boekenweekgeschenk dit jaar, staat voor het eerst in De Bestseller 60. Met zijn boek Wilgeneiland bezet hij plaats 47.