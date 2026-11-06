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Heinen benadrukt: meerderheid in Tweede Kamer voor belastingplan

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen van Financiën benadrukt voorafgaand aan de ministerraad dat er een meerderheid lonkt voor het belastingplan in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is die nog niet in zicht, maar dat is volgens Heinen pas later aan de orde. "We doen het stap voor stap. Eerst moet er gestemd worden in de Tweede Kamer."
Dat zal naar verwachting volgende week donderdag zijn. Intussen zijn er gesprekken tussen coalitie- en oppositieleiders om met aanpassingen de belastingwetten naar hun hand te zetten.
Het kabinet heeft altijd gestreefd naar een brede meerderheid in beide Kamers. Daar is vooralsnog geen zicht op. ChristenUnie, 50PLUS en Groep Markuszower hebben toegezegd het belastingplan te steunen. Samen met de coalitie zijn dat 78 zetels in de Tweede Kamer.
De fractie van PVV-afsplitsers heeft geen zetels in de Eerste Kamer. De coalitie van D66, VVD en CDA heeft met de steun van ChristenUnie en 50PLUS nog minimaal twaalf senatoren nodig die ook voor het plan stemmen.
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