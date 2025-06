Heinen: hogere NAVO-norm kan over tien jaar 25 miljard kosten

De hogere NAVO-norm waar Nederland zich aan wil houden, kan over tien jaar 20 tot 25 miljard euro gaan kosten. Dat zei demissionair minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) in het programma Buitenhof. Nu wordt de hogere norm van 5 procent van de economie geschat op 16 tot 19 miljard euro, maar volgens Heinen groeit de economie de komende jaren verder. Omdat de norm een percentage van de economie is, valt het bedrag dus hoger uit.

Heinen erkent dat het om "grote bedragen" gaat en vindt dat "de realiteitszin moet terugkeren" in het Nederlandse begrotingsbeleid. Hij maakte niet duidelijk wat hij daar precies mee bedoelde. Eerder toonde hij zich wel kritisch over "financiële cadeautjes" aan burgers in plaats van investeringen. "Er moeten fundamentele keuzes gemaakt worden binnen de rijksbegroting."

De minister benadrukt dat pas de komende jaren duidelijk wordt hoe de rekening moet worden betaald. Die keuze wordt dus waarschijnlijk door een ander kabinet gemaakt.