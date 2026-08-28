Heinen: niet erg om wat extra dagen voor begroting te nemen

DEN HAAG (ANP) - Financiënminister Eelco Heinen (VVD) vindt het "niet erg" om een paar extra dagen te nemen om de begroting rond te krijgen. Het was de bedoeling dat er vrijdag een begroting klaar zou liggen in de ministerraad, maar Heinen bestrijdt dat de deadline op deze dag lag. "Maandag moet het bij de Raad van State liggen, dus de deadline is maandag."

Het kabinet had de afgelopen twee weken gesprekken met de oppositiepartijen, aangezien de minderheidscoalitie steun nodig heeft van andere partijen. Maar de afgelopen dagen bleken ook de coalitiepartijen D66, VVD en CDA niet op een lijn te zitten. Ingeplande gesprekken met oppositiepartijen werden afgezegd, meldden ingewijden, zodat de coalitie het onderling eens kon worden.

Heinen wil nu werken aan een begroting waarin ook "de wensen van oppositie" zijn verwerkt. "Ik heb de oppositie goed gehoord." Het is niet duidelijk of oppositiepartijen nog aanschuiven, maar volgens Heinen is er wel "continu overleg heen en weer". Hij wil nog steeds zoeken naar "een breed akkoord, van links tot rechts".

Mogelijk presenteert het kabinet een begroting waar nog geen meerderheid voor vastligt, om vervolgens met de Tweede Kamer in debat te gaan. Heinen wil daar verder niet over uitweiden. Wel benadrukt hij dat de Kamer er het laatste woord over heeft. Eind dit jaar debatteert de Kamer over de begrotingen en kunnen partijen nog aanpassingen voorstellen. Hier stemt de Kamer over, waarna de begroting vastligt.