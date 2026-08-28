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Google schikt Britse massaclaim appmakers voor 260 miljoen pond

Economie
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 11:16
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MOUNTAIN VIEW (ANP/BLOOMBERG) - Het moederbedrijf van Google heeft ermee ingestemd om een Britse massaclaim te schikken. Het techconcern werd ervan beschuldigd zijn dominante positie te misbruiken en buitensporige commissies in rekening te brengen aan app-ontwikkelaars. Met de deal koopt Alphabet de zaak af voor 260 miljoen Britse pond, omgerekend zo'n 303 miljoen euro.
Volgens de klagers legde Google "buitensporige en oneerlijke" commissies op voor transacties via zijn appwinkel Google Play. Een vertegenwoordiger van de app-ontwikkelaars stelt dat de bereikte schikking de grootste tot nu toe is onder het Britse stelsel voor massaclaims rond mededingingsrecht, dat in 2015 werd ingevoerd.
Google laat weten "verheugd" te zijn met de deal, die een einde moet maken aan de rechtszaak. De rechter moet zich nog wel over de schikking buigen. Dat moet in september gebeuren.
Naast dit geschil loopt in het Verenigd Koninkrijk nog een massaclaim namens miljoenen Android-telefoongebruikers.
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