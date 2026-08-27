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Zo zag Paul uit B&B Vol Liefde er vroeger uit

Film,video, streaming
door Nina van der Linden
donderdag, 27 augustus 2026 om 15:58
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Paul uit B&B Vol liefde heeft een vriendelijk gezicht en oogt met zijn dikke buik als een lieve knuffelbeer, maar dat was vroeger wel anders. Zijn dochter Laura deelt een foto van zo'n 20 jaar geleden, toen ze op vakantie waren op Corsica. 
De Brabander, die nu een B&B in Spanje runt, was in die tijd een knappe man die heel wat kilootjes minder woog.
De 62-jarige Paul de Waal vertrok in 2021 met zijn vrouw Liesbeth en dochters naar de Costa Brava om een gastenverblijf te gaan runnen. Na een paar jaar al kwam hij er alleen voor te staan. Zijn vrouw overleed na een kort ziekbed. Ze liet wel een duidelijk boodschap achter: "Het is zoals het is en het zal nooit zo zijn zoals het was. Maar jullie leven gaat door, dus leef, geniet en heb lief. Wat wij samen deelden, draag dat bij je. Als herinnering aan mij."
In 2018 deed Paul samen met dochter Laura nog mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in het Brabantse Putte. Toen heeft hij er eigenhandig voor gezorgd dat er geen azc in de gemeente kwam. Zo meelevend als hij overkomt in B&B Vol liefde is hij dus niet altijd.
Bron: Story

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