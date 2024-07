Heinenoordtunnel twee weken dicht om renovatie

DEN HAAG (ANP) - De Heinenoordtunnel op de snelweg A29 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is van vrijdag 26 juli tot en met vrijdag 9 augustus in beide richtingen dicht omdat de tunnel gerenoveerd wordt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers in de richting van de Hoeksche Waard gebruik te maken van de omleidingen via de A16 en de N217. Verkeer met bestemming Zierikzee en Bergen op Zoom moet gebruikmaken van de omleiding via de A16, A17 en A59.

De vorig jaar gestarte opknapbeurt van de tunnel onder de Oude Maas, net ten zuiden van Barendrecht, duurt naar verwachting nog tot eind dit jaar. De tunnel gaat daarom "regelmatig" dicht in één of beide richtingen, liet Rijkswaterstaat eerder al weten.

In de regio Rotterdam wordt op meerdere plaatsen de infrastructuur opgeknapt. Vanaf vrijdag 19 juli 22.00 uur tot en met maandag 22 juli 05.00 uur wordt ook gewerkt op de parallelbaan van de Van Brienenoordbrug in de A16 richting Dordrecht. Die baan is het weekend afgesloten voor het wegverkeer. Er is een omleiding via de hoofdrijbaan van de A16 richting Dordrecht of via A20, A4 en A15. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van een half uur.

De A15 is door werkzaamheden vanaf vrijdag een week dicht tussen het knooppunt Deil in de richting knooppunt Gorinchem. Het verkeer kan omrijden via A27, A59 en A2 of via A16, A59, A2 of vanuit Rotterdam via de A20 en de A12 naar Utrecht.