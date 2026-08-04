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Hele dag geen treinen bij Venray door grote natuurbrand

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 8:04
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VENRAY (ANP) - Arriva verwacht dat dinsdag tot zeker 18.00 uur geen treinverkeer mogelijk is tussen Venray en Boxmeer door een grote brand in een natuurgebied in Noord-Limburg. Tussen Boxmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venray en Nijmegen.
De brand brak maandag uit in de Boschhuizerbergen, ten oosten van Venray. Inmiddels is een gebied van zo'n 100 hectare getroffen. De brand is dinsdagochtend nog niet onder controle.
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