Herdenking voor slachtoffers Tarwekamp begonnen in Adventkerk

DEN HAAG (ANP) - In de Adventkerk in de Haagse wijk Mariahoeve is zaterdagmiddag een herdenking begonnen voor de slachtoffers van de explosies die een week geleden een portiekflat aan de Tarwekamp verwoestten.

De kerk en de gemeente Den Haag verwachten dat enkele honderden mensen de gelegenheid nemen om samen stil te staan bij de gevolgen van de explosies en grote brand, waarbij zes mensen het leven verloren en vier anderen gewond raakten.

Buiten de kerk hangt de vlag halfstok en belangstellenden lopen rustig naar binnen. De sfeer is plechtig, merkt een ANP-verslaggever.

Wijkbewoners

De gebeurtenissen hebben veel mensen in de wijk aangegrepen. Een man zegt dat hij sinds de klap paranoïde is geworden, een ander zegt dat hij steeds aan de gebeurtenissen moet denken.

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor wijkbewoners en een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur. Burgemeester Jan van Zanen komt, evenals een aantal wethouders.