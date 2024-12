Wat Huidcrèmes echt kunnen en wat ze echt niet kunnen

In een enkel Ster-blok kun je wel vier smeersels zien waar je van alles mee bereikt: van bescherming tegen de zon, tot de eeuwige jeugd. Omdat je in Nederland niet ronduit mag liegen zie je meestal in een piepklein lettertje dat de claims nog worden onderzocht: als je dat doet, mag je namelijk wél liegen.

Maar wat zijn huidcrèmes eigenlijk? Wat is hun waarde? Waar zijn ze nuttig voor en vooral: wat kunnen ze niet? De Suddeutsche Zeitung zocht het uit.

Wat huidcrèmes kunnen en niet kunnen doen

Wat Zijn Huidcrèmes?

Huidcrèmes zijn producten die op de huid worden aangebracht om deze te hydrateren, voeden en beschermen. Ze bestaan vaak uit een mix van water, oliën, en actieve ingrediënten zoals vitamines en antioxidanten. De populariteit van huidcrèmes is groot, vooral vanwege hun belofte om de huid er jonger en gezonder uit te laten zien.

Wat kunnen huidcrèmes doen?

Hydratatie: De primaire functie van de meeste huidcrèmes is het hydrateren van de huid. Ze helpen vocht vast te houden en voorkomen uitdroging, wat essentieel is voor een gezonde huid.

Wat kunnen huidcrèmes niet?

Rimpels volledig verwijderen : Hoewel sommige crèmes beweren rimpels te verminderen, kunnen ze deze niet volledig verwijderen. Ze kunnen wel helpen om fijne lijntjes minder zichtbaar te maken door de huid voller te maken.

Geen enkele crème kan het natuurlijke verouderingsproces van de huid volledig stoppen of omkeren. Ze kunnen hooguit tekenen van veroudering tijdelijk verminderen. Diepe huidproblemen oplossen: Voor ernstige huidproblemen zoals acne of eczeem zijn vaak sterkere behandelingen nodig dan een gewone huidcrème kan bieden.

Huidcrèmes zijn nuttige hulpmiddelen voor dagelijkse huidverzorging, vooral voor hydratatie en bescherming. Echter, hun mogelijkheden zijn beperkt als het gaat om het volledig verwijderen van rimpels of het omkeren van veroudering. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben bij het gebruik van deze producten.