Herman Brusselmans 'geschrokken' van aanklacht: ben geen racist

GENT (ANP/BELGA) - Herman Brusselmans is "geschrokken" van de aanklacht die tegen hem is ingediend om zijn omstreden column in het tijdschrift Humo. Dat zei Brusselmans tijdens een zitting in de rechtbank van Gent, meldt persbureau Belga.

"Ik ben geschrokken van de aanklacht. Ik ben geen racist en geen antisemiet. Ik zet niet aan tot negationisme", zei de schrijver.

De Belgische organisatie Joods Informatie- en Documentatiecentrum (JID) spande de zaak aan. Aanleiding is Brusselmans' column in de Humo, waarin hij over de oorlog in Gaza schreef dat hij "iedere Jood die hij tegenkomt een puntig mes door de keel wil rammen".

De zaak gaat op 4 februari verder.