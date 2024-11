Kick Out Zwarte Piet kondigt vier demonstratiedagen aan

AMSTERDAM (ANP) - Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft vier dagen in november gepland om te demonstreren tegen sinterklaasintochten waar volgens de groep nog (te) zwart geschminkte pieten aanwezig zijn. KOZP deed onderzoek naar de plannen van intochten in diverse gemeenten en stuurde ruim dertig brieven wanneer "racistische en stereotyperende beelden" te zien zullen zijn die "het zelfbeeld" van kinderen aantasten.

De actiedagen zijn op 16, 17, 23 en 24 november. Met een deel van de organisaties achter de intochten voert de actiegroep nog gesprekken, KOZP deelt niet om wie het gaat. "Dat maken we niet bekend, omdat we hen niet nog extra druk willen geven", licht KOZP-voorman Jerry Afriyie toe. De intochtlocaties die de groep wel bekendmaakt, hebben of niet gereageerd op KOZP of "niet naar tevredenheid" gereageerd. Waar en wanneer KOZP precies gaat demonstreren, deelt de actiegroep eveneens nog niet, onder meer vanwege de eigen veiligheid.

Op de volgende plekken zijn volgens KOZP geen racismevrije sinterklaasintochten: Almelo, Ugchelen (Apeldoorn), Coevorden, Culemborg, Elburg, Appingedam (Eemsdelta), Goeree-Overflakkee, Goes, Overdinkel (Losser), Middelburg, Nunspeet, Ootmarsum (gemeente Dinkelland), Ridderkerk, Rijswijk, Sas van Gent (Terneuzen), Vlissingen, Enter (Wierden), De Lier (Westland), Wateringen (Westland), Naaldwijk (Westland), 's-Gravenzande (Westland), Yerseke, Workum (Zuidwest-Friesland).