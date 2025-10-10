Herstel ingestorte parkeergarage Nieuwegein bijna van start

NIEUWEGEIN (ANP) - De herbouw van de ingestorte parkeergarage in Nieuwegein gaat in de week van 20 oktober van start. Dat meldt het St. Antonius Ziekenhuis, waar de garage naast staat. Op 24 mei vorig jaar stortten de rijhellingen van de garage in. Niemand raakte gewond.

De afgelopen maanden is het puin opgeruimd en de herbouw voorbereid. Rond 20 oktober start het schroeven van de funderingspalen en daarna duurt de bouw nog enkele maanden. Het ziekenhuis verwacht dat de garage begin volgend jaar weer gebruikt kan worden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde afgelopen juni dat de rijhellingen zijn ingestort door een ontwerpfout en gebreken in de uitvoering. Het ziekenhuis meldt dat de hellingbanen die de zes verdiepingen met elkaar verbinden straks niet meer rusten op de omringende betonconstructie. "Ze worden robuust uitgevoerd en krijgen een eigen fundering en stalen raamwerk."