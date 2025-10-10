Poetin: wereldwijde kernwapenwedloop al begonnen

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland is al verwikkeld in een kernwapenwedloop met andere grote wereldmachten. Dat zei president Vladimir Poetin in reactie op de vraag wat het Kremlin zou doen als de Verenigde Staten kernwapentests zouden uitvoeren. Poetin zei klaar te zijn voor zulke tests, mochten andere landen dat ook zijn. Hij voegde toe dat sommige landen dergelijke tests al overwegen.

Volgens Poetin beschikt Rusland al over het meest afschrikwekkende kernwapenarsenaal ter wereld. Toch zei hij ook te werken aan andere soorten afschrikkingswapens. Daarmee is het land minder afhankelijk van het kernarsenaal als internationale verdragen rond die wapens worden gewijzigd. Onduidelijk is op welke wapens Poetin doelt.

Van Rusland is bekend dat het naast kernwapens ook beschikt over chemische en biologische wapens.