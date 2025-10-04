Rutte zoekt betere naam voor 'dronemuur'

HILVERSUM (ANP) - De 'dronemuur' waaraan Europa zegt te werken, wekt ten onrechte de indruk dat er geen onwelkome drone meer binnenkomt, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Er moet een realistischer benaming komen, zei Rutte in Nieuwsuur.

De Europese Commissie maakt zich, sinds Russische drones herhaaldelijk het NAVO-luchtruim binnendrongen, in navolging van de Baltische landen sterk voor een 'dronemuur'. Details ontbreken nog, maar een solide luchtverdediging zou vijandelijke drones moeten weren. Experts en vervolgens ook meerdere Europese leiders tekenen de laatste weken aan dat een waterdichte verdediging tegen drones moeilijk haalbaar is.

"Je gaat niet alles helemaal tegenhouden. Is het dan een muur, of meer dat je alles hebt klaarstaan om zoveel mogelijk drones naar beneden te halen?", zei Rutte vrijdagavond. "Het is meer het tweede. Daar moet je dan een goede naam voor verzinnen."

Drones zijn ook niet het grootste veiligheidsprobleem voor de NAVO, zei Rutte.