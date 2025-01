Het lijkt er op dat in Rotterdam iemand rondloopt die willekeurige oudere mannen neerschiet.

De Rotterdamse politie houdt er ernstig rekening mee dat de 81-jarige man die donderdagochtend werd neergeschoten aan de Bommelerwaard in de wijk IJsselmonde het slachtoffer is geworden van dezelfde schutter die eerder twee mannen heeft gedood. Het lijkt er op dat de dader - als er inderdaad maar één dader is - willekeurige oudere mannen neerschiet.

De twee andere slachtoffers waren 64 en 58 en zijn allebei dood. De drie schietpartijen vonden plaats in 12 dagen in dezelfde Rotterdamse wijk.

„In de buurtapp vroegen mensen zich al af of er nu een seriemoordenaar in de buurt loopt. Het lijkt telkens om onschuldige, willekeurige mannen te gaan”, vertelt een man die zijn hond uitlaat aan De Telegraaf. Hij is wel voorzichtiger, maar niet bang.

„Mijn vader mag niet meer op straat”, zegt buurtbewoonster Nathalie. „In twaalf dagen zijn er nu drie mannen neergeschoten. We denken dat dezelfde schutter er achter zit. Het idee dat er drie verschillende personen achter zouden zitten, is nog angstiger”, stelt Nathalie die vertelt bang te zijn. „Ik voel me onveilig.”

Ook een andere buurtbewoonster geeft haar man geen toestemming meer om alleen naar buiten te gaan. „Er loopt waarschijnlijk een gek rond die mannen zomaar afschiet. Het is heel eng dat zij het doelwit zijn”, zegt de Rotterdamse.

De politie is bezig met een klopjacht op de schutter. „We weten nog niet wie hij is en wat zijn motief is”, vertelt een politiewoordvoerster. Op de Bommelerwaard zijn rechercheurs die gekoppeld zijn aan de onderzoeken van de andere twee moorden ook op het plaats delict.De politiehelikopter hing langdurig in de lucht en in de buurt rijden meerdere politievoertuigen rond. Agenten gaan bij woningen langs om op zoek te gaan naar deurbelcamera’s waarop mogelijk iets meer is te zien. Op straat zijn mensen gefouilleerd en in ieder geval in één woning is een inval geweest. Vooralsnog allemaal zonder succes. Donderdagavond werd een nieuwe foto van een verdachte verspreid. Er is een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Het gaat om een man met een lichte huidskleur. Hij droeg donderdag, ten tijde van de derde schietpartij, een zwarte jas van The North Face met daaronder een grijze hoodie, een donkere broek en donkere schoenen.

De politie gaat ervan uit dat dezelfde dader ook twee eerdere schietpartijen op zaterdag 21 en zaterdag 28 december op zijn naam heeft. De twee slachtoffers van die incidenten overleden in het ziekenhuis aan hun verwondingen.