Politie vermoedt verband tussen drie in schietpartijen in Rotterdam

De politie houdt er "ernstig rekening" mee dat er een verband is tussen de drie recente schietincidenten in Rotterdam en dat dezelfde dader betrokken is. Dat zei een politiewoordvoerster in Rotterdam tegen een ANP-verslaggever.

Donderdagochtend werd een zwaargewonde man van 81 jaar aangetroffen in een perk aan de Bommelerwaard in de wijk IJsselmonde. Twee weken geleden werd in diezelfde wijk een 63-jarige Rotterdammer gevonden met een schotwond in zijn hoofd, waaraan hij later overleed. Op zaterdag 28 december werd een 58-jarige Rotterdammer neergeschoten op het Roelantpad in de naast IJsselmonde gelegen wijk Beverwaard. Ook hij bezweek later aan zijn verwondingen.