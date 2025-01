Mede-oprichter Terraform Labs ontkent schuld aan fraude in VS

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Do Kwon, mede-oprichter van cryptobedrijf Terraform Labs, zegt onschuldig te zijn aan aanklachten voor fraude in de Verenigde Staten. Terraform Labs zorgde in 2022 voor een crash op de cryptomarkten door de ineenstorting van TerraUSD, een zogeheten stablecoin die is gekoppeld aan stabiele activa zoals de Amerikaanse dollar om juist drastische koersschommelingen te voorkomen.

Via zijn advocaat stemde de 33-jarige Kwon bij de rechtbank in New York ermee in in hechtenis te blijven. Kwon is aangeklaagd in zowel de Verenigde Staten als zijn geboorteland Zuid-Korea in verband met de ondergang van TerraUSD. Door de crash zou ongeveer 40 miljard dollar aan investeringen zijn weggevaagd.

De Zuid-Koreaan was maandenlang voortvluchtig, maar werd bijna twee jaar geleden aangehouden op het vliegveld van Podgorica, de hoofdstad van Montenegro. Dat gebeurde toen hij met een vals paspoort met een privéjet naar Dubai probeerde te komen. De aanhouding leidde tot getouwtrek tussen de VS en Zuid-Korea. Kwon wilde zelf worden berecht in zijn geboorteland, waar straffen voor financiële misdrijven doorgaans minder zwaar zijn. Vorige week besloot Montenegro Kwon echter uit te leveren aan de VS.