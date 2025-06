Hezbollah: Iran kan zichzelf verdedigen

BEIROET (ANP/DPA) - De sjiitische Libanese beweging Hezbollah zegt dat Iran zich kan verdedigen en dat de positie van de beweging niet is veranderd door de Amerikaanse bombardementen. Het overwegend sjiitische Iran is de voornaamste bondgenoot van Hezbollah. Die houdt een grote militie op de been en vormt in Libanon volgens waarnemers een staat in een staat.

Libanese media gaan ervan uit dat Hezbollah nu geen nieuwe confrontatie met Israël wil. Afgelopen jaar woedden hevige gevechten tussen Israël en Hezbollahstrijders. Daarbij lijkt Hezbollah erg verzwakt. De gevechten eindigden met een wapenstilstand in november.