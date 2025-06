Pieterse ongenaakbaar in wereldbeker mountainbike Val di Sole

VAL DI SOLE (ANP) - Puck Pieterse heeft in het Italiaanse Val di Sole opnieuw een wereldbekerwedstrijd mountainbiken gewonnen. De 23-jarige wereldkampioene was in warme, stoffige omstandigheden ongenaakbaar in de hoofdrace en rondde een lange solo succesvol af.

Pieterse was vrijdag ook al de sterkste in de korte race (shorttrack) en zegevierde eerder deze maand in het Oostenrijkse Leogang in zowel de shorttrack als de hoofdrace (cross country). De Amersfoortse is de eerste vrouw met dubbel succes in twee wereldbekers op rij.

In de eerste van zeven ronden nam Pieterse al de leiding en voerde ze het tempo op. Geen van haar concurrenten kon volgen. Samara Maxwell uit Nieuw-Zeeland, de leider in het wereldbekerklassement, kwam in de slotronde wel wat dichterbij, maar eindigde toch op gepaste afstand (26 seconden) als tweede. De derde plaats was voor de Oostenrijkse Laura Stigger op 44 seconden.