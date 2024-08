Hezbollah toont beelden van ondergrondse tunnels en raketten

BEIROET/TEL AVIV/DOHA (ANP/AFP) - De Libanese sjiitische beweging Hezbollah heeft een video verspreid die een groot ondergronds tunnelnetwerk en raketwapens lijkt te tonen. De beelden zijn naar buiten gebracht terwijl de beweging dreigt met vergeldingsaanvallen op Israël voor de dood van Hezbollahcommandant Fuad Shukr eind juli bij een gerichte Israëlische aanval.

Onder de titel "Onze bergen zijn onze opslagplaatsen" worden brede en verlichte, in rotsen uitgehouwen tunnels getoond waar voertuigen rijden, inclusief vrachtauto's en wagens waarmee raketten worden gelanceerd. Veel Libanese sjiieten wonen in het bergachtige oosten en zuiden van Libanon.

Israëlische media meldden vrijdag dat Hezbollah nu geen vergeldingsaanvallen uitvoert, omdat in Qatar weer over een bestand tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas wordt gesproken. Hezbollah zou hebben laten weten die niet te willen verstoren en "geen haast te hebben met de vergelding".

Vooruitgang onderhandelingen

Een van de deelnemers aan de gesprekken over een bestand, de premier van Qatar Mohammed bin Abdulrahman al Thani, heeft volgens Israëlische media aan de regering van Iran laten weten dat er vooruitgang in de onderhandelingen zit. De premier wilde daarmee bereiken dat Iran en zijn Libanese bondgenoot Hezbollah geen vergeldingsaanvallen uitvoeren zolang de donderdag in Doha (Qatar) hervatte onderhandelingen voortduren. Iran en Hezbollah zouden positief hebben gereageerd.

Delegaties uit Egypte, Israël, Qatar en de VS proberen opnieuw een akkoord over een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas te sluiten. Qatar vertegenwoordigt de belangen van Hamas, die zelf niet direct deelneemt. Het is de bedoeling dat er een bestand komt, dat Hamas de resterende Israëlische gijzelaars vrijlaat en dat er dan meer hulp kan worden geboden aan de bevolking van de Gazastrook.