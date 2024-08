Resten Britse militairen die omkwamen tijdens WO II herbegraven

OOSTERBEEK (ANP) - Tachtig jaar na hun verdwijning worden woensdag 18 september twee Britse militairen herbegraven op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. De militairen raakten in de Tweede Wereldoorlog vermist tijdens Operatie Market Garden, maar hun resten zijn teruggevonden op het voormalige slagveld, meldt het ministerie van Defensie.

Het gaat om de stoffelijke resten van lieutenant Dermod Anderson en private Henry Moon. Eind september 1944 had het bataljon van Moon stellingen ingenomen ten noorden van Bemmel. Moon kwam daar tijdens een Duitse mortierbeschieting op 1 oktober 1944 om het leven. Zijn veldgraf werd tijdens werkzaamheden aan de A15 gevonden. Dankzij het DNA van een neef, kon Moon worden geïdentificeerd.

Dermod Anderson, die onder meer een opleiding had gevolgd tot zweefvliegtuigpiloot, landde 18 september 1944 met een zweefvliegtuig bij Wolfheze. Met zijn passagiers trok hij richting Oosterbeek, waar ze in stelling gingen nabij een oud kerkje aan de Rijn, aldus Defensie. Anderson sneuvelde daar op 25 september 1944 door een Duitse mortiergranaat. Tijdens een locatieonderzoek naar verloren veldgraven rond het oude kerkje werden zijn resten gevonden. Naar inmiddels is gebleken werd de militair destijds in zijn schuttersput begraven. Hij kon worden geïdentificeerd dankzij het DNA van een achterneef.

Anderson en Moon worden in het bijzijn van nabestaanden met militaire eer door hun eigen regimenten herbegraven.