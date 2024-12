Hilversummer aangehouden om rol bij rellen Ajax - Maccabi

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft een 32-jarige man uit Hilversum aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij openlijke geweldpleging en groepsbelediging tijdens de ongeregeldheden in Amsterdam rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv vorige maand. Hij is dinsdag aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt de politie vrijdag.

De Hilversummer is beheerder van een appgroep met honderden leden waarin volgens de politie "werd aangezet tot het plegen van strafbare feiten". Hij zou informatie over geweldplegingen hebben gedeeld in de WhatsApp-groep.

De politie sluit niet uit dat nog meer mensen worden aangehouden. De onderzoeken naar de chatberichten en naar de incidenten gedurende de nacht na de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv lopen nog.