Kickbokser Rigters tegen Verhoeven, ondanks overlijden vader

ARNHEM (ANP) - Kickbokser Levi Rigters heeft, ondanks verdrietig persoonlijk nieuws, geen moment getwijfeld zaterdag tegen Rico Verhoeven aan te treden in een gevecht om de wereldtitel. Rigters vader overleed afgelopen zondag. "Hij was al langere tijd ziek en heeft mij gezegd niet op te geven en te gaan knokken, dus ik geef niet op", zei de 29-jarige Rigters tijdens een persconferentie van organisator Glory voorafgaand aan het duel in het Gelredome van Arnhem.

"Het is onderdeel van het leven en dingen gebeuren om een reden. Er is bij mij een bepaalde energie vrijgekomen die ik kan omzetten in iets moois. De focus is niet weggeweest", aldus Rigters.

Rigters kan Verhoeven uitdagen na zijn zege in september in Zagreb tijdens Glory 95 op Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidzjan. Verhoeven, bijgenaamd 'The King of Kickboxing', is al tien jaar onafgebroken wereldkampioen bij de zwaargewichten. Hij heeft al elf keer succesvol zijn titel verdedigd.

In maart van dit jaar stonden Rigters en Verhoeven in de finale van de Glory Grand Prix voor zwaargewichten ook tegenover elkaar. Rigters moest toen opgeven nadat hij voor de vierde keer was neergegaan, maar hij had de wereldkampioen ook laten wankelen. De Grand Prix was een toernooi waar de wereldtitel niet op het spel stond.