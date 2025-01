Hoekstra: betreurenswaardig dat VS zich terugtrekken uit 'Parijs'

BRUSSEL (ANP) - Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) vindt het een "zeer betreurenswaardige ontwikkeling" dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs. "Ondanks deze tegenslag blijven we ons inzetten om samen met de VS en onze internationale partners het urgente probleem van de klimaatverandering aan te pakken", zegt Hoekstra in een reactie op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump.

"De wetenschap is glashelder: elke stapsgewijze stijging van de temperatuur op aarde brengt enorme kosten met zich mee, economisch, sociaal, maar ook in mensenlevens", zegt Hoekstra. Het is volgens hem nodig om te blijven samenwerken om stijgende temperaturen, vaker voorkomende natuurrampen en onvoorspelbare weerpatronen te voorkomen.